В пригороде Каира в результате ДТП погибли 14 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. По меньшей мере 14 египтян погибли и восемь пострадали в среду в результате крупной аварии под Каиром. Об этом сообщает УНН со ссылкой на новостной портал Sada El Balad.
По его данным, инцидент произошел в столичном пригороде Хелуан. Там на мосту столкнулись два пассажирских микроавтобуса и внедорожник. Что стало причиной аварии, пока не известно.
Египет занимает 16 место среди арабских государств и 109 в мире по показателю смертности на дорогах. По официальным данным, в 80% аварий со смертельным исходом причиной ДТП является человеческий фактор и лишь в 14% случаев - техническая неисправность транспортных средств.
Напомним, девять египетских полицейских погибли в воскресенье в результате ДТП на северо-восток от Каира.