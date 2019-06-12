У передмісті Каїра в результаті ДТП загинули 14 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Щонайменше 14 єгиптян загинули і вісім постраждали в середу в результаті великої аварії під Каїром. Про це повідомляє УНН з посиланням на новинний портал Sada El Balad.
За його даними, інцидент стався в столичному передмісті Хелуан. Там на мосту зіткнулися два пасажирські мікроавтобуси та позашляховик. Що стало причиною аварії, поки не відомо.
Єгипет займає 16-е місце серед арабських держав і 109-е у світі за показником смертності на дорогах. За офіційними даними, в 80% аварій зі смертельними наслідками причиною ДТП є людський фактор і лише в 14% випадків - технічна несправність транспортних засобів.
Нагадаємо, дев'ять єгипетських поліцейських загинули в неділю в результаті ДТП на північний схід від Каїра.