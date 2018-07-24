В Пентагоне заявили, что более 300 000 военных США размещены в 177 странах

“Сегодня более 300 тысяч американцев находятся на передовом базировании в 177 странах”, — приводит его слова пресс-служба Пентагона. Генерал подчеркнул, что американские военнослужащие, в частности, принимают участие в борьбе с террористической группировкой “Исламское государство” в Ираке и Сирии, а также размещены в Республике Корея и Польше.

“Я могу с полной уверенностью сказать, что сегодня (американские Вооруженные) силы могут выполнить все наши обязательства перед союзниками во всем мире. И я могу сказать с абсолютной уверенностью, что у Вооруженных сил США есть конкурентное преимущество перед любым потенциальным противником”, — отметил Данфорд.

Сейчас только в Европе насчитывается 60 тыс. военнослужащих США всех родов войск. Они размещены в 13 гарнизонах в пяти европейских странах: Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Германии и Италии. При этом ВВС США используют семь баз в шести странах: на Кипре, в Греции, Италии, Великобритании, Германии, Бельгии. Корабли в составе 6-го флота ВМС США, дислоцирующегося в Средиземном море, меняются на ротационной основе.

Как сообщал УНН, в Пентагоне заявили, что США хотели бы активизации диалога по стратегической стабильности.