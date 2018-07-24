У Пентагоні заявили, що понад 300 тисяч військових США розміщені в 177 країнах
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Понад 300 тисяч американських військовослужбовців в даний час розміщені в 177 країнах. Про це голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Джозеф Данфорд заявив у понеділок в місті Канзас-Сіті (штат Міссурі) на зустрічі з ветеранами, передає УНН.
“Сьогодні понад 300 тисяч американців перебувають на передовому базуванні в 177 країнах”, — наводить його слова прес-служба Пентагону. Генерал підкреслив, що американські військовослужбовці, зокрема, беруть участь в боротьбі з терористичним угрупуванням “Ісламська держава” в Іраку і Сирії, а також розміщені в Республіці Корея і Польщі.
“Я можу з повною впевненістю сказати, що сьогодні (американські Збройні) сили можуть виконати всі наші зобов’язання перед союзниками у всьому світі. І я можу сказати з абсолютною впевненістю, що у Збройних сил США є конкурентна перевага перед будь-яким потенційним противником”, — зазначив Данфорд.
Зараз тільки в Європі налічується 60 тисяч військовослужбовців США всіх родів військ. Вони розміщені в 13 гарнізонах в п’яти європейських країнах: Нідерландах, Бельгії, Люксембурзі, Німеччині та Італії. При цьому ВВС США використовують сім баз у шести країнах: на Кіпрі, в Греції, Італії, Великій Британії, Німеччині, Бельгії. Кораблі в складі 6-го флоту ВМС США, що дислокується в Середземному морі, змінюються на ротаційній основі.
Як повідомляв УНН, у Пентагоні заявили, що США хотіли б активізації діалогу по стратегічній стабільності.