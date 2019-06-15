В Пентагоне заявили, что Москва получает выгоду от хаоса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В Соединенных Штатах следят за тем, что Москва делает во всем мире, и если в какой-то части мира видно хаос, то "вы непременно обнаружите там российское правительство". Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны США Эрик Пехон, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
По оценке Пехона, "Москва получает выгоду от хаоса, наживается на том, что дестабилизирует мировой порядок".
Как отметил Пехон, Россия считает своей главной задачей раздробление НАТО. Одним из применяемых Россией рычагов он назвал предложение о продаже Турции систем С-400, которая вызвала недовольство США - что и пытается использовать Москва.
"Безусловно, США считают Турцию ключевым стратегическим партнером", - подчеркнул представитель Пентагона, указывая, что два государства поддерживают союзнические отношения почти 70 лет.
"Мы следим за тем, что Москва делает во всем мире. Если вы видите в какой-то части мира хаос, то вы непременно обнаружите там российское правительство", - подчеркнул Пехон.
Пресс-секретарь Пентагона заявил, что США будут оказывать помощь государствами, вовлеченным в конфликт с участием Москвы. Он убежден, что долгосрочные партнерские отношения и дружба этих стран с США принесут пользу региональной и глобальной безопасности.
Напомним, в проекте бюджета Пентагона заложили 250 млн долларовна помощь Украине.