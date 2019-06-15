У Пентагоні заявили, що Москва отримує вигоду з хаосу

КИЇВ. 15 червня. УНН. У Сполучених Штатах стежать за тим, що Москва робить в усьому світі, і якщо у якійсь частині світу видно хаос, то "ви неодмінно виявите там російський уряд". Про це заявив прес-секретар міністерства оборони США Ерік Пехон, передає УНН з посиланням на Голос Америки.