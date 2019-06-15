У Пентагоні заявили, що Москва отримує вигоду з хаосу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У Сполучених Штатах стежать за тим, що Москва робить в усьому світі, і якщо у якійсь частині світу видно хаос, то "ви неодмінно виявите там російський уряд". Про це заявив прес-секретар міністерства оборони США Ерік Пехон, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
За оцінкою Пехона, "Москва отримує вигоду з хаосу, наживається на тому, що дестабілізує світовий порядок".
Як зазначив Пехон, Росія вважає своїм головним завданням роздроблення НАТО. Одним із застосовуваних Росією важелів він назвав пропозицію про продаж Туреччині систем С-400, яка викликала невдоволення США - що і намагається використовувати Москва.
"Безумовно, США вважають Туреччину ключовим стратегічним партнером", - підкреслив представник Пентагону, вказуючи, що дві держави підтримують союзницькі відносини майже 70 років.
"Ми стежимо за тим, що Москва робить в усьому світі. Якщо ви бачите в якійсь частині світу хаос, то ви неодмінно виявите там російський уряд", - підкреслив Пехон.
Прес-секретар Пентагону заявив, що США надаватимуть допомогу державами, залученим у конфлікт за участю Москви. Він переконаний, що довготривалі партнерські відносини і дружба цих країн з США принесуть користь регіональній та глобальній безпеці.
Нагадаємо, у проект бюджету Пентагону заклали 250 млн доларів на допомогу Україні.