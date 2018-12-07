В Пентагоне заверили, что санкции с РФ не снимут до возвращения Донбасса и Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Заместитель главы министерства обороны США Лара Купер заявила, что антироссийские санкции не будут сняты до возвращения Украине Донбасса и Крыма. Об этом сообщила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко у себя в Facebook, передает УНН.
"Заместитель главы Пентагона США Лара Купер отметила, что санкции против РФ не будут сняты до возвращения Украине Донбасса и Крыма. США и в дальнейшем будут оказывать полную поддержку для наращивания нашей обороноспособности, усиления защиты территориальной целостности и суверенитета Украины", - отметила она.
Напомним, США продолжат курс относительно укрепления украинского флота и ОПК.
Также напомним, США готовы к переговорам о закрытии пробелов в оборонных возможностях Украины.