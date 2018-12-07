В Пентагоне заверили, что санкции с РФ не снимут до возвращения Донбасса и Крыма

"Заместитель главы Пентагона США Лара Купер отметила, что санкции против РФ не будут сняты до возвращения Украине Донбасса и Крыма. США и в дальнейшем будут оказывать полную поддержку для наращивания нашей обороноспособности, усиления защиты территориальной целостности и суверенитета Украины", - отметила она.

Напомним, США продолжат курс относительно укрепления украинского флота и ОПК.

Также напомним, США готовы к переговорам о закрытии пробелов в оборонных возможностях Украины.