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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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В Пентагоне заверили, что санкции с РФ не снимут до возвращения Донбасса и Крыма

Киев • УНН

 • 10161 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Заместитель главы министерства обороны США Лара Купер заявила, что антироссийские санкции не будут сняты до возвращения Украине Донбасса и Крыма. Об этом сообщила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко у себя в Facebook, передает УНН.

В Пентагоне заверили, что санкции с РФ не снимут до возвращения Донбасса и Крыма

"Заместитель главы Пентагона США Лара Купер отметила, что санкции против РФ не будут сняты до возвращения Украине Донбасса и Крыма. США и в дальнейшем будут оказывать полную поддержку для наращивания нашей обороноспособности, усиления защиты территориальной целостности и суверенитета Украины", - отметила она.

Напомним, США продолжат курс относительно укрепления украинского флота и ОПК.

Также напомним, США готовы к переговорам о закрытии пробелов в оборонных возможностях Украины.

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