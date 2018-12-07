У Пентагоні запевнили, що санкції з РФ не знімуть до повернення Донбасу і Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Заступник глави міністерства оборони США Лара Купер заявила, що антиросійські санкції не будуть зняті до того, як РФ поверне окуповані території Донбасу і Криму. Про це повідомила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко у себе в Facebook, передає УНН.
"Заступник глави Пентагона США Лара Купер наголосила, що санкції проти РФ не будуть зняті до повернення Україні Донбасу і Криму. США і надалі надаватимуть повну підтримку для нарощення нашої обороноздатності, посилення захисту територіальної цілісності і суверенітету України", - зазначила вона.
Нагадаємо, США продовжать курс зі зміцнення українського флоту і ОПК.
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