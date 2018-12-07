США продовжать курс зі зміцнення українського флоту і ОПК - Купер

КИЇВ. 7 грудня. УНН. США готові надалі підтримувати Україну в зміцненні флоту та реформі оборонної промисловості. Про це заявила заступник Міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лаура Купер під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе. Про це повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.