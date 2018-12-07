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США продовжать курс зі зміцнення українського флоту і ОПК - Купер

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. США готові надалі підтримувати Україну в зміцненні флоту та реформі оборонної промисловості. Про це заявила заступник Міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лаура Купер під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе. Про це повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.

США продовжать курс зі зміцнення українського флоту і ОПК - Купер

“США готові підтримати Україну у подальшому зміцненні ВМС та реформі оборонної промисловості відповідно до стандартів НАТО”, — йдеться у повідомленні.

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Крім того, заступник Міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лаура Купер підтвердила, що США готує комплексну відповідь на дії Кремля.

“Ми чітко розуміємо, що це був повноцінний акт агресії зі сторони РФ”, — наголосила вона.

У свою чергу заступник Міністра оборони США Лаура Купер відзначила єдність європейських та західних лідерів щодо засудження агресивних дій Росії в Україні.

“Ми бачимо єдність у питанні підтримки України міжнародною спільнотою. Лідери країн ЄС і США чітко заявили про те, що РФ має звільнити українських моряків та повернути захоплені українські судна”, — зауважила вона.

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У 2018 році Конгрес США схвалив рішення виділити Україні у 2019 році 250 млн доларів допомоги у сфері безпеки.

Нагадаємо, Пентагон відмовився від військової відповіді на конфлікт у Керченській протоці. Крім того, США готові до переговорів про закриття прогалин в оборонних можливостях України.

Лаура Купер - заступниця міністра оборони США.

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