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США продолжат курс по укреплению украинского флота и ОПК - Купер

Киев • УНН

 • 9354 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. США готовы в дальнейшем поддерживать Украину в укреплении флота и реформе оборонной промышленности. Об этом заявила заместитель министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лаура Купер во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

США продолжат курс по укреплению украинского флота и ОПК - Купер

“США готовы поддержать Украину в дальнейшем укреплении ВМС и реформе оборонной промышленности в соответствии со стандартами НАТО”, — говорится в сообщении.

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Кроме того, заместитель министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лаура Купер подтвердила, что США готовит комплексный ответ на действия Кремля.

“Мы четко понимаем, что это был полноценный акт агрессии со стороны РФ”, — подчеркнула она.

В свою очередь заместитель министра обороны США Лаура Купер отметила единство европейских и западных лидеров по осуждению агрессивных действий России в Украине.

“Мы видим единство в вопросе поддержки Украины международным сообществом. Лидеры стран ЕС и США четко заявили о том, что РФ должна освободить украинских моряков и вернуть захваченные украинские суда”, - отметила она.

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В 2018 году Конгресс США принял решение выделить Украине в 2019 году 250 млн долларов помощи в сфере безопасности.

Напомним, Пентагон отказался от военного ответа на конфликт в Керченском проливе. Кроме того, США готовы к переговорам о закрытии пробелов в оборонных возможностях Украины.

Лаура Купер — заместитель министра обороны США.

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