США продолжат курс по укреплению украинского флота и ОПК - Купер

КИЕВ. 7 декабря. УНН. США готовы в дальнейшем поддерживать Украину в укреплении флота и реформе оборонной промышленности. Об этом заявила заместитель министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лаура Купер во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.