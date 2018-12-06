США готові до переговорів про закриття прогалин в оборонних можливостях України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Україна має право на оборонні можливості, і США готові вести розмову про те, як закрити прогалини в цих можливостях. Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив спеціальний представник державного департаменту США з питань України Курт Волкер, передає УНН.
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"Це вже відбувається. Минулого року президент Трамп вирішив надати антитанкові ракети "Джавелін". Ми продали антиснайперські системи. Інші країни надають підтримку. Ми усунули ембарго на продаж зброї Україні, яке залишалося з минулої адміністрації. Ми кажемо, що Україна себе захищає, вона має право це робити, має право на оборонні можливості, і ми готові вести розмову про те, як закрити прогалини в цих можливостях", - сказав Волкер, відповідаючи на запитання, чи може Україна розраховувати на більшу військову допомогу після атаки в Азові.
Нагадаємо, за словами Волкера, Росія намагається вплинути на українські вибори, так само, як вони намагалися вплинути на вибори в Німеччині, Франції.