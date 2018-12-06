США готовы к переговорам о закрытии пробелов в оборонных возможностях Украины

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"Это уже происходит. В прошлом году президент Трамп решил предоставить антитанковые ракеты "Джавелин". Мы продали антиснайперськи системы. Другие страны оказывают поддержку. Мы устранили эмбарго на продажу оружия Украиной, которое оставалось с прошлой администрации. Мы говорим, что Украина себя защищает, она имеет право это делать, имеет право на оборонительные возможности, и мы готовы вести разговор о том, как закрыть пробелы в этих возможностях", - сказал Волкер, отвечая на вопрос, может ли Украина рассчитывать на большую военную помощь после атаки на Азове.

Напомним, по словам Волкера, Россия пытается повлиять на украинские выборы, так же, как они пытались повлиять на выборы в Германии, Франции.