ЗМІ: США готуються відправити свої кораблі в Чорне море
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. США приступили до підготовки кроків, необхідних для направлення кораблів ВМС в Чорне море в світлі інциденту в Керченській протоці. Про це повідомила телекомпанія CNN з посиланням на три посадових особи Сполучених Штатів, інформує УНН.
За їх словами, командування Збройними силами США направило до Держдепартаменту запит про те, щоб повідомити Туреччину про плани відправки американських кораблів у Чорне море. Джерела телекомпанії назвали такі плани “відповіддю на дії Росії проти України в Керченській протоці, що з’єднує Чорне та Азовське моря”. Повідомлення, однак, покликане надати ВМС США опцію направлення кораблів в дану акваторію, проте необов’язково, що даний варіант буде обраний, пояснило одне з джерел.
Як пояснила телекомпанія, конвенція Монтре від 1936 року зобов’язує США мінімум за 15 днів повідомити Туреччину про можливість проходу американських кораблів через протоки Босфор і Дарданелли, що з’єднують Середземне море з Чорним морем. Згідно з положеннями конвенції Монтре, військові кораблі нечорноморських держав в мирний час можуть перебувати в Чорному морі не більше 21 дня.
“Сполучені Штати чинять дії відповідно до конвенції Монтре. Ми, однак, не станемо коментувати суть нашої дипломатичної переписки з урядом Туреччини”, — наводить телекомпанія відповідь на запит, отриманий у зовнішньополітичному відомстві США.
Офіційний представник Шостого флоту США, який базується в Європі, Кайл Рейнс заявив про готовність флоту виконати поставлені йому завдання. “Ми регулярно проводимо операції на підтримку безпеки і стабільності в зоні відповідальності Шостого флоту, включаючи міжнародні води і повітряний простір над Чорним морем. Ми залишаємо за собою право діяти вільно, відповідно до міжнародного права і норм”, — додав Рейнс.
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