РФ намагається вплинути на українські вибори - Волкер

"Я думаю, що вони намагаються вплинути на політику в Києві, виставити уряд у поганому світлі, мовляв, ці речі все ще тривають. Зрозуміло, що український уряд не може це контролювати, рушійною силою тут є Росія. І не можна розглядати цей інцидент поза ширшим контекстом", - відповів Волкер на запитання, чого Росія намагається домогтися ескалацією у районі Азовського моря.

Він вважає, що Росія роками закладала цеглини, які призвели до цього інциденту.

"Претензія на анексію Криму, претензія на територіальні води, побудова мосту, посилення військово-морських патрулів, одностороння претензія на контроль над доступом до Азовського моря. Ми говорили з партнерами і передбачали саме такі дії", - пояснив спецпредставник держдепу США.

На уточнююче запитання, чи бачить він це у контексті виборів, Волкер зауважив: "Так, абсолютно. Я думаю, що Росія намагається вплинути на українські вибори, так само як вони намагалися вплинути на вибори в Німеччині, Франції. Чого вони не розуміють, так це те, що українці змінилися, у них сильніше відчуття національного духу та ідентичності", - відзначив він.

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Він заявив, що хотів би "відзначити витримку українських капітанів та моряків" під час інциденту з РФ на морі. "Вони намагалися мирно пройти з Одеси до Маріуполя. Росіяни їх зупинили, атакували, переслідували, знову атакували, взяли на абордаж і захопили. І вони не стріляли у відповідь. Вони намагалися уникнути конфлікту і поводилися відповідально".

"Що стосується політичної відповіді, я думаю, що українці правильно зробили, потужно порушивши це питання в НАТО, ЄС, у двосторонніх відносинах. Це щось, що ми всі маємо визнати неприйнятним", - додав Волкер.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці. У Росії після цього заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення українських військових до Росії.