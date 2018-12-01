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Голова МЗС Канади назвала захоплених РФ моряків військовополоненими

Голова МЗС Канади назвала захоплених РФ моряків військовополоненими

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, яка перебуває на саміті G20 в Аргентині, заявила, що захоплені Росією разом з військовими суднами українські моряки є військовополоненими. Про це УНН повідомляє з посиланням на CBC.

"Велика сімка" об'єднана у засудженні цієї російської агресії, об'єднана у заклику до звільнення тих 24 моряків, які є військовополоненими, об'єднана в заклику до звільнення суден і об'єднана у тому, що стосується суверенітету і територіальної цілісності України", - сказала Фріланд.

Як повідомляв УНН, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені в окуповану Керч. У полон були взяті 24 особи - військові моряки та співробітники СБУ.

24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

Напередодні у Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.

У "Лефортово" арештованих українських моряків, захоплених разом із суднами ВМС ЗСУ у районі Керченської протоки, змусили зняти військову форму.

Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін пояснив, що цією вимогою російська сторона хоче позначити їхній статус, оскільки військовополонені мають право носити військову форму.

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