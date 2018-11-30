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The Washington Post

Українських моряків у "Лефортово" змусили зняти військову форму

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Арештованих українських моряків, захоплених разом із суднами ВМС ЗСУ у районі Керченської протоки, у СІЗО "Лефортово" в російській столиці Москві змусили зняти військову форму. Про це УНН повідомляє з посиланням на російський телеканал "Дождь".

Українських моряків у "Лефортово" змусили зняти військову форму

"В ізоляторі уточнили, що заарештованих переодягли в тюремний одяг, оскільки перебувати у військовій формі іноземної держави у "Лефортово" заборонено", - пише видання.

При цьому видання процитувало слова одного з моряків Романа Мокряка членам Громадської спостережної комісії Москви, який нібито вказав, що "скарг на умови утримання немає".

Раніше у Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". 

Тим часом ні український Омбудсмен, ні адвокат досі не знають про місце перебування українських моряків.

Раніше в офісі Омбудсмена заявили, що всі захоплені ФСБ українські моряки відправлені в Москву.

24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

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