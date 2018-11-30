Ні омбудсмен, ні адвокат досі не знають про місце знаходження українських моряків

"Немає ніяких офіційних даних (щодо перебування українських моряків – ред.). Зараз знову буду телефонувати в офіс омбудсмана для отримання офіційних даних Російської Федерації – буду чекати від них офіційного підтвердження", - зазначила Людмила Денісова.

При цьому координатор адвокатів українських моряків Микола Полозов у коментарі кореспонденту УНН також зазначив, що у нього перевіреної інформації щодо перебування українських моряків у Лєфортово немає.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України чекає на офіційне підтвердження від Росії факту вивезення частини українських моряків з Криму до Російської Федерації.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяну Москалькову з проханням поінформувати в найкоротші терміни про місце знаходження українських військовополонених.

За словами підконтрольного Кремлю кримського омбудсмена Людмили Лубіної, українських моряків, затриманих в районі Керченської протоки 25 листопада, переводять в одне з СІЗО Москви.

Заарештованих українських моряків, захоплених у неділю разом з суднами ВМС ЗСУ в районі Керченської протоки, доставили в СІЗО "Лефортово" в російській столиці Москві з окупованого Криму.