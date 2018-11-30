Українських моряків переводять в СІЗО Москви - "кримський омбудсмен"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Українських моряків, затриманих в районі Керченської протоки 25 листопада, переводять в одне з СІЗО Москви. Про це повідомила в п'ятницю підконтрольна Кремлю кримський омбудсмен Людмила Лубіна, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Командний склад переводять в Москву ... Велика група створена з московських слідчих, з наших слідчих (які будуть вести справи затриманих)", - сказала вона.
Лубіна підкреслила, що скарг від українських моряків їй не надходило.
Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях. Указом Президента передбачено ввести в Україні воєнний стан із 9 години 28 листопада 2018 року на 30 діб до 9 години 27 грудня 2018 року.