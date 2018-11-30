Украинских моряков переводят в СИЗО Москвы - "крымский омбудсмен"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива 25 ноября, переводят в одно из СИЗО Москвы. Об этом сообщила в пятницу подконтрольная Кремлю крымский омбудсмен Людмила Лубина, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Командный состав переводят в Москву ... Большая группа создана из московских следователей, из наших следователей (которые будут вести дела задержанных)", - сказала она.
Лубина подчеркнула, что жалобы от украинских моряков ей не поступали.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях. Указом Президента предусмотрено ввести в Украине военное положение с 9:00 28 ноября 2018 года на 30 суток до 9:00 27 декабря 2018 года.