З Росії відповіли на запит Денісової про арештованих моряків

"Ваше звернення отримано і направлено в компетентні органи. Про результати вам буде повідомлено", - написала Москалькова у надісланому Денісовій документі, який остання оприлюднила у Facebook.

Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькову з проханням поінформувати в найкоротші терміни про місцезнаходження українських військовополонених.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України чекає на офіційне підтвердження від Росії факту вивезення частини українських моряків з Криму до Російської Федерації.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 моряків - трьох поранених, які перебували у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебували у різних місцях, які не були відомі. Також повідомлялося про співробітника СБУ. "Суд" у Криму арештував всіх захоплених українців.