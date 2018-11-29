Из России ответили на запрос Денисовой об арестованных моряках
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова на просьбу проинформировать в кратчайшие сроки о месте нахождения украинских военнопленных, официально пообещала сделать это. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
"Ваше обращение получено и направлено в компетентные органы. О результатах вам будет сообщено", - написала Москалькова в направленном Денисовой документе, который последняя обнародовала в Facebook.
Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой проинформировать в кратчайшие сроки о местонахождении украинских военнопленных.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины ждет официального подтверждения от России факта вывоза части украинских моряков из Крыма в Российскую Федерацию.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 моряках - трех раненых, находившихся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20, находившихся в разных местах, которые не были известны. Также сообщалось о сотруднике СБУ. "Суд" в Крыму арестовал всех захваченных украинцев.