Ни омбудсмен, ни адвокат до сих пор не знают о месте нахождения украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Украина до сих пор ждет официальной информации о местонахождении украинских моряков, захваченных в Крыму. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в комментарии корреспонденту УНН.
"Нет никаких официальных данных (о пребывании украинских моряков - ред.). Сейчас опять буду звонить в офис омбудсмена для получения официальных данных Российской Федерации - буду ждать от них официального подтверждения", - отметила Людмила Денисова.
При этом координатор адвокатов украинских моряков Николай Полозов в комментарии корреспонденту УНН также отметил, что у него проверенной информации о пребывании украинских моряков в Лефортово нет.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины ждет официального подтверждения от России факта вывоза части украинских моряков из Крыма в Российскую Федерацию.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой проинформировать в кратчайшие сроки о месте нахождения украинских военнопленных.
По словам подконтрольного Кремлю крымского омбудсмена Людмилы Лубиной, украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива 25 ноября, переводят в одно из СИЗО Москвы.
Арестованных украинских моряков, захваченных в воскресенье вместе с судами ВМС ВСУ в районе Керченского пролива, доставили в СИЗО "Лефортово" в российской столице Москве из оккупированного Крыма.