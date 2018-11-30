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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 87173 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

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Актуальное
Украинских моряков в "Лефортово" заставили снять военную форму

Украинских моряков в "Лефортово" заставили снять военную форму

Киев  •  УНН

 • 15257 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Арестованных украинских моряков, захваченных вместе с суднами ВМС ВСУ в районе Керченского пролива, в СИЗО "Лефортово" в российской столице Москве заставили снять военную форму. Об этом УНН сообщает со ссылкой на российский телеканал "Дождь".

"В изоляторе уточнили, что арестованных переодели в тюремную одежду, поскольку находиться в военной форме иностранного государства в "Лефортово" запрещено", - пишет издание.

При этом издание процитировало слова одного из моряков Романа Мокряка членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы, который якобы указал, что "жалоб на условия содержания нет".

Ранее в России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины".

Между тем ни украинский Омбудсмен, ни адвокат до сих пор не знают о местонахождении украинских моряков.

Ранее в офисе Омбудсмена заявили, что все захваченные ФСБ украинские моряки отправлены в Москву.

24 украинских моряка арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

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