Украинских моряков в "Лефортово" заставили снять военную форму
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Арестованных украинских моряков, захваченных вместе с суднами ВМС ВСУ в районе Керченского пролива, в СИЗО "Лефортово" в российской столице Москве заставили снять военную форму. Об этом УНН сообщает со ссылкой на российский телеканал "Дождь".
"В изоляторе уточнили, что арестованных переодели в тюремную одежду, поскольку находиться в военной форме иностранного государства в "Лефортово" запрещено", - пишет издание.
При этом издание процитировало слова одного из моряков Романа Мокряка членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы, который якобы указал, что "жалоб на условия содержания нет".
Ранее в России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины".
Между тем ни украинский Омбудсмен, ни адвокат до сих пор не знают о местонахождении украинских моряков.
Ранее в офисе Омбудсмена заявили, что все захваченные ФСБ украинские моряки отправлены в Москву.
24 украинских моряка арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.