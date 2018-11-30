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В АП пояснили, для чого українських моряків у РФ змусили зняти військову форму

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Українських моряків у російському СІЗО "Лефортово" змусили зняти військовий одяг і замінити його на тюремний, підкреслюючи таким чином їхній статус, оскільки військовополонені мають право носити форму. Про це написав у Facebook постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін, передає УНН.

В АП пояснили, для чого українських моряків у РФ змусили зняти військову форму

“Як ненав’язливо пише окупаційна пропаганда про наших військовополонених в московських тюрмах. Особливо підкреслюється зміна одягу з військового на тюремний та можливість відправляти „листи з марками“. Така „люб’язність“, звісно, не просто так адже 1) військовополонені мають право на носіння форменного однострою; 2) військовополонені мають право на безкоштовні листи додому, і звісно — без марок з подвійними бройлерами”, — написав Б.Бабін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українських моряків у "Лефортово" змусили зняти військову форму

Нагадаємо, за словами міністра закордонних справ Павла Клімкіна, статус захоплених екіпажів в Азовському морі має розглядатись відповідно до Женевської конвенції як військовополонених.

Росія їх військовополоненими не визнає. Їх арештували за обвинуваченням у порушенні державного кордону РФ.

Українська сторона закликала своїх партнерів тиснути на РФ, аби вона визнала захоплених моряків військовополоненими.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів. У МЗС висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

Українські Національні Новини

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