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8 марта, 13:20 • 87689 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

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В АП объяснили, для чего украинских моряков в РФ заставили снять военную форму

В АП объяснили, для чего украинских моряков в РФ заставили снять военную форму

Киев  •  УНН

 • 24046 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Украинских моряков в российском СИЗО "Лефортово" заставили снять военную одежду и заменить ее тюремной, подчеркивая таким образом их статус, поскольку военнопленные имеют право носить форму. Об этом написал в Facebook постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, передает УНН.

"Как ненавязчиво пишет оккупационная пропаганда о наших военнопленных в московских тюрьмах. Особенно подчеркивается смена одежды с военной на тюремную и возможность отправлять "письма с марками". Такая "любезность", конечно, не просто так, ведь: 1) военнопленные имеют право на ношение форменной униформы; 2) военнопленные имеют право на бесплатные письма домой, и конечно - без марок с двойными бройлерами", - написал Б.Бабин.

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Напомним, по словам министра иностранных дел Павла Климкина, статус захваченных экипажей в Азовском море должен рассматриваться в соответствии с Женевской конвенции как военнопленных.

Россия их военнопленными не признает. Моряков арестовали по обвинению в нарушении государственной границы РФ.

Украинская сторона призвала своих партнеров давить на РФ, чтобы она признала захваченных моряков военнопленными.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

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