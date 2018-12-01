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Глава МИД Канады назвала захваченных РФ моряков военнопленными

Глава МИД Канады назвала захваченных РФ моряков военнопленными

Киев  •  УНН

 • 10645 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, которая находится на саммите G20 в Аргентине, заявила, что захваченные Россией вместе с военными суднами украинские моряки являются военнопленными. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CBC.

"Большая семерка" едина в осуждении этой российской агрессии, едина в призыве к освобождению тех 24 моряков, которые являются военнопленными, едина в призыве к освобождению судов и едина в том, что касается суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказала Фриланд.

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен были взяты 24 человека - военные моряки и сотрудники СБУ.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

Накануне в России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина позже подтвердила информацию о переправке военных в Россию.

В "Лефортово" арестованных украинских моряков, захваченных вместе с судами ВМС ВСУ в районе Керченского пролива, заставили снять военную форму.

Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин пояснил, что этим требованием российская сторона хочет обозначить их статус, поскольку военнопленные имеют право носить военную форму.

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