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РФ пытается повлиять на украинские выборы - Волкер

Киев • УНН

 • 16504 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Россия пытается повлиять на украинские выборы, так же, как они пытались повлиять на выборы в Германии, Франции. Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер, говоря об эскалации в районе Азовского моря, передает УНН.

РФ пытается повлиять на украинские выборы - Волкер

"Я думаю, что они пытаются повлиять на политику в Киеве, выставить правительство в плохом свете, мол, эти вещи все еще продолжаются. Понятно, что украинское правительство не может это контролировать, движущей силой здесь является Россия. И нельзя рассматривать этот инцидент в более широком контексте", - ответил Волкер на вопрос, чего Россия пытается добиться эскалацией в районе Азовского моря.

Он считает, что Россия годы закладывала кирпичики, которые привели к этому инциденту.

"Претензия на аннексию Крыма, претензия на территориальные воды, построение моста, усиление военно-морских патрулей, односторонняя претензия на контроль над доступом к Азовскому морю. Мы говорили с партнерами и предусматривали именно такие действия", - пояснил спецпредставитель госдепа США.

На уточняющий вопрос, видит ли он это в контексте выборов, Волкер заметил: "Да, абсолютно. Я думаю, что Россия пытается повлиять на украинские выборы, так же как они пытались повлиять на выборы в Германии, Франции. Чего они не понимают, так это то, что украинцы изменились, у них сильнее ощущение национального духа и идентичности".

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Он заявил, что хотел бы "отметить выдержку украинских капитанов и моряков" во время инцидента с РФ на море. "Они пытались мирно пройти из Одессы в Мариуполь. Россияне их остановили, атаковали, преследовали, снова атаковали, взяли на абордаж и захватили. И они не стреляли в ответ. Они пытались избежать конфликта и вели себя ответственно", - отметил он.

"Что касается политического ответа, я думаю, что украинцы правильно сделали, мощно подняв этот вопрос в НАТО, ЕС, в двусторонних отношениях. Это то, что мы все должны признать неприемлемым", - добавил Волкер.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца. В России после этого заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина позже подтвердила информацию о переправке украинских военных в Россию.

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