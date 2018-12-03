У пенсионеров украли почти два миллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Днепропетровской области пенсионеров ограбили на 50 тыс. долларов и 700 тыс. гривен. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Первого декабря в Днепропетровской области в селе Мишурин двое неустановленных мужчин в камуфляжной форме и с закрытыми лицами путем взлома замка проникли в частный домовладения и совершили нападение на хозяина и его жену 1937 года рождения.
Пенсионерам угрожали ножом и требовали отдать деньги. Затем открыто украли сейф с охотничьим гладкоствольной ружьем, газовым пистолетом, а также 50 тыс. долларов и 700 тыс. гривен.
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Начато досудебное расследование по ч.4 ст. 187 УК Украины.
Как сообщал УНН, в селе Нерубайское Белявского района неизвестные ограбили пенсионерку из квартиры которой они забрали более 45 000 долларов.