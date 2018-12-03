У пенсіонерів вкрали майже два мільйони гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Дніпропетровській області пенсіонерів пограбували на 50 тис. доларів та 700 тис. гривень. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Першого грудня у Дніпропетровській області в селі Мишурин двоє невстановлених чоловіків у камуфляжній формі та із закритими обличчями шляхом злому замка проникли до приватного домоволодіння та здійснили напад на господаря та його дружину 1937 року народження.
Пенсіонерам погрожували ножем та вимагали віддати гроші. Потім відкрито вкрали сейф з мисливською гладкоствольною рушницею, газовим пістолетом, а також 50 тис. доларів і 700 тис. гривень.
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Розпочато досудове розслідування за ч.4 ст. 187 КК України.
Як повідомляв УНН, в селі Нерубайське Білявського району невідомі пограбували пенсіонерку з помешкання якої вони забрали понад 45 тисяч доларів.