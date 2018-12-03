У нардепа вкрали іРhonе на продуктовому ярмарку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У народного депутата з фракції "Батьківщина" Олександри Кужель вкрали іРhonе Х. Про це УНН повідомили у поліції Києва.
Подія сталася, під час відвідання нардепом продуктового ярмарку у Печерському районі столиці. Невідомі витягли мобільний телефон Кужель з господарської сумки.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 185 ККУ – крадіжка.
Нагадаємо, що це не перший народний депутат, який стає жертвою зловмисників.
Як повідомляв УНН, 14 листопада, у Києві невідомі обікрали народного депутата України з фракції "Народний Фронт" Ярослава Єдакова.
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