У нардепа украли iРhonе на продуктовой ярмарке
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. У народного депутата из фракции "Батькивщина" Александры Кужель украли iРhonе Х. Об этом сообщили УНН в полиции Киева.
Событие произошло во время посещения нардепом продуктовой ярмарке в Печерском районе столицы. Неизвестные вытащили мобильный телефон Кужель с хозяйственной сумки.
Открыто уголовное производство по ст. 185 УК - кража.
Напомним, что это не первый народный депутат, который становится жертвой злоумышленников.
Как сообщал УНН, 14 ноября, в Киеве неизвестные обокрали народного депутата Украины из фракции "Народный Фронт" Ярослава Едакова.
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