У нардепа украли iРhonе на продуктовой ярмарке

Событие произошло во время посещения нардепом продуктовой ярмарке в Печерском районе столицы. Неизвестные вытащили мобильный телефон Кужель с хозяйственной сумки.



Открыто уголовное производство по ст. 185 УК - кража.



Напомним, что это не первый народный депутат, который становится жертвой злоумышленников.



Как сообщал УНН, 14 ноября, в Киеве неизвестные обокрали народного депутата Украины из фракции "Народный Фронт" Ярослава Едакова.



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