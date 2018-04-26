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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ПАСЕ приняли резолюцию по противодействию гибридной войне

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о противодействии гибридной войне. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев, передает УНН.

В ПАСЕ приняли резолюцию по противодействию гибридной войне

По его словам, Ассамблея сослалась на действия России против Украины... и призвала противодействовать всем проявлениям гибридной войны, в том числе ликвидировать юридические пробелы и координировать усилия в противодействии этому новому явлению.

“Ассамблея с обеспокоенностью отмечает, что сегодня государства все чаще сталкиваются с явлением ”гибридной войны“, что создает новый тип угрозы на основе сочетания военных и невоенных средств, таких как кибератаки, кампании массовой дезинформации, в том числе фальшивые новости, в частности в социальных сетях, нарушение коммуникаций и других сетей и многие другие. Кибернетические удары особенно опасны, поскольку они могут поразить стратегическую инфраструктуру страны, такую ​​как система управления воздушным движением или атомные станции. Поэтому гибридная война может дестабилизировать и подорвать цели общества и вызвать многочисленные жертвы. Все более широкое использование этих новых тактик, особенно в сочетании, вызывает беспокойство относительно адекватности существующих правовых норм”, — процитировал резолюцию Арьев.

Также он привел еще одну цитату, касающуюся разработки инструментов для защиты демократии от “информационного оружия”.

“Ассамблея также выражает глубокую обеспокоенность по поводу многочисленных случаев массовых кампаний по дезинформации, направленных на подрыв безопасности, общественного порядка и мирных демократических процессов. Существует очень важная потребность в разработке инструментов для защиты демократии от "информационного оружия", сохраняя при этом свободу слова и свободу средств массовой информации”, - говорится в резолюции.

По словам Арьева, “это уже вторая за неделю резолюция ..., направленная на борьбу с информационными атаками источников гибридных войн, главным из которых является Россия. В ней, кроме обеспокоенности, вполне конкретные обращения”.

“Призывать Москву к чему-то — бесполезно. Надо объединять усилия здоровой части мира для лечения от информационной инфекции российского производства. Симтоматически, что против проголосовал только один немец-коммунист, который ездил к террористу Захарченко, чем, собственно, и доказал — резолюция качественная", - добавил он.

Напомним, ПАСЕ единогласно приняла украинскую резолюцию по противодействию российской пропаганде.

Украинские Национальные Новости

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