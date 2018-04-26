У ПАРЄ ухвалили резолюцію щодо протидії гібридній війні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про протидію гібридній війні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив віце-президент ПАРЄ Володимир Ар'єв, передає УНН.
За його словами, Асамблея послалася на дії Росії проти України та історію з Даєш та закликала протидіяти всім проявам гібридної війни, в тому числі ліквідувати юридичні прогалини та координувати зусилля у протидії цьому новому явищу.
«Асамблея із занепокоєнням відзначає, що сьогодні держави все частіше стикаються з явищем "гібридної війни", що створює новий тип загрози на основі поєднання військових та невійськових засобів, таких як кібератаки, кампанії масової дезінформації, в тому числі фальшиві новини, зокрема в соціальних мережах, порушення комунікацій та інших мереж та багато інших. Кібернетичні удари особливо небезпечні, оскільки вони можуть вразити стратегічну інфраструктуру країни, таку як система управління повітряним рухом або атомні станції. Тому гібридна війна може дестабілізувати і підірвати цілі суспільства і спричинити численні жертви. Все ширше використання цих нових тактик, особливо в поєднанні, викликає занепокоєння щодо адекватності існуючих правових норм», - процитував резолюцію Ар'єв.
Також він навів ще одну цитату, що стосується розробки інструментів для захисту демократії від "інформаційної зброї".
«Асамблея також висловлює глибоку стурбованість з приводу численних випадків масових кампаній з дезінформації, спрямованих на підрив безпеки, громадського порядку та мирних демократичних процесів. Існує надзвичайно важлива потреба у розробці інструментів для захисту демократії від "інформаційної зброї", зберігаючи при цьому свободу слова та свободу засобів масової інформації», - йдеться у резолюції.
За словами Ар'єва, "це вже друга за тиждень резолюція..., спрямована на боротьбу з інформаційними атаками джерел гібридних воєн, головним з яких є Росія. В ній, крім стурбованості, є цілком конкретні звернення".
"Закликати Москву до чогось - марна справа. Треба об‘єднувати зусилля здорової частини світу для лікування від інформаційної інфекції російського виробництва. Симтоматично що проти проголосував лише один німець-комуніст, який їздив до терориста Захарченка, чим, власне, і довів - резолюція якісна", - додав він.
Нагадаємо, ПАРЄ одноголосно ухвалила українську резолюцію щодо протидії російській пропаганді.