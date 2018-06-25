В ПАСЕ новый президент

Отметим, что голосование не было, поскольку она была единственным представителем от социалистов.



Как сообщал УНН, в Парламентской ассамблее Совета Европы в четверг, 28 июня состоятся дебаты относительно украинских политзаключенных в России.



Напомним, на следующей неделе в Страсбурге украинская делегация в ПАСЕ узнает у генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда, просил ли он о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова во время визита в РФ.