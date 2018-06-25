В ПАСЕ новый президент
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Сегодня, 25 июня, в первый день летней сессии, президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стала швейцарская депутат Лилиан Мори Паскье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ.
Отметим, что голосование не было, поскольку она была единственным представителем от социалистов.
Как сообщал УНН, в Парламентской ассамблее Совета Европы в четверг, 28 июня состоятся дебаты относительно украинских политзаключенных в России.
Напомним, на следующей неделе в Страсбурге украинская делегация в ПАСЕ узнает у генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда, просил ли он о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова во время визита в РФ.