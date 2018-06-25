У ПАРЄ новий президент
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Сьогодні, 25 червня, у перший день літньої сесії, президентом Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) стала швейцарська депутатка Ліліан Морі Паск’є. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ПАРЄ.
Відмітимо, що голосування не було, оскільки вона була єдиним представником від соціалістів.
Як повідомляв УНН, у Парламентській асамблеї Ради Європи в четвер 28 червня відбудуться дебати щодо українських політв'язнів у Росії.
Нагадаємо, наступного тижня в Страсбурзі українська делегація в ПАРЄ дізнається у генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда, чи просив він про помилування українського політв'язня Олега Сенцова під час візиту до РФ.