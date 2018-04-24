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В партии "УКРОП" конфискуют почти 200 тыс. грн взносов

Киев • УНН

 • 9784 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Согласно решению Ковельского горрайонного суда Волынской области, у политической партии "Украинское Объединение Патриотов - УКРОП" будет конфисковано более 195 тыс. грн за нарушение порядка предоставления взноса в поддержку политической партии, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Национального агентства по по предупреждению коррупции.

В партии "УКРОП" конфискуют почти 200 тыс. грн взносов

"Постановлением Ковельского горрайонного суда Волынской области признан виновным в совершении административного правонарушения депутат Волынского областного совета Виктор Радчук. Правонарушение установлено в ходе рассмотрения дела по протоколам НАПК по статье 212-15 КУоАП - нарушение порядка предоставления взноса в поддержку политической партии", - отметили в ведомстве.

По информации Агентства, сотрудники Департамента по вопросам предотвращения политической коррупции, анализируя отчет о доходах, имуществе, расходах и обязательствах "УКРОПа", выявили факт осуществления взносов в поддержку политической партии физическим лицом с непогашенным налоговым долгом. Так, Виктор Радчук, имея обязательства финансового характера, а именно непогашенный налоговый долг, в течение августа-сентября 2017 года совершил три взноса на общую сумму 195 тыс. 236 грн на счет Волынской областной региональной парторганизации "УКРОП".

Таким образом депутат нарушил требования закона "О политических партиях в Украине", согласно которым не допускается осуществление взносов в поддержку политических партий физическими и юридическими лицами, имеющими непогашенный налоговый долг, совершив тем самым административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст.212- 15 КУоАП.

Постановлением суда на Виктора Радчука наложен штраф в размере 80 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 1360 грн, с конфискацией суммы взносов в поддержку политической партии в сумме 195 238 гривен.

Как сообщал УНН, НАПК выявило 1007 различных видов нарушений в отчетах политических партий.

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