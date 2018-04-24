У партії "УКРОП" конфіскують майже 200 тис. грн внесків
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Згідно з рішенням Ковельського міськрайонного суду Волинської області, у політичної партії "Українське Об’єднання Патріотів - УКРОП" буде конфісковано більше 195 тис. грн через порушення порядку надання внеску на підтримку політичної партії, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Національного агентства з питань запобігання корупції.
"Постановою Ковельського міськрайонного суду Волинської області визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення депутата Волинської обласної ради Віктора Радчука. Правопорушення встановлено в результаті розгляду справи за протоколами НАЗК за статтею 212-15 КУпАП - порушення порядку надання внеску на підтримку політичної партії", - зазначили у відомстві.
За інформацією Агентства, працівники Департаменту з питань запобігання політичній корупції, аналізуючи звіт про доходи, майно, витрати і зобов’язання "УКРОПу", виявили факт здійснення внесків на підтримку політичної партії фізичною особою з непогашеним податковим боргом. Так, Віктор Радчук, маючи зобов’язання фінансового характеру, а саме непогашений податковий борг, протягом серпня-вересня 2017 року здійснив три внески на загальну суму 195 тис. 236 грн на поточний рахунок Волинської обласної регіональної парторганізації "УКРОП".
Таким чином депутат порушив вимоги закону "Про політичні партії в Україні", згідно з якими не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг, вчинивши тим самим адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст.212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Постановою суду на Віктора Радчука накладено штраф в розмірі 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1360 грн з конфіскацією суми внесків на підтримку політичної партії в сумі 195 238 гривень.
Як повідомляв УНН, НАЗК виявило 1007 різних видів порушень у звітах політичних партій.