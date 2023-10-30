В партии украинского чернослива, который планировали отправить в Польшу, обнаружили пестициды
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В сушеных сливах, экспортированных из Украины в Польшу, были обнаружены пестициды, которые могут вызвать рак. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Главное управление получило информационное сообщение системы быстрого оповещения по пищевым продуктам и кормам (RASFF) от 25 октября 2023 года №2023.7255 по выявлению опасных веществ бифентрин и новалурон в сушеных сливах. Эти вещества представляют собой пестициды третьего класса опасности для человека и могут вызывать рак.
Сливы, в которых были обнаружены соединения, экспортировались из Украины в Польшу. Отправляла их одесская компания ООО «МОДЕСТ АГРО», а в Польше должна была получить компания «MATEKO».
В случае обнаружения указанного груза в обращении необходимо известить Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области: г. Одесса, ул. 7-а Пересыпская, 6, тел.: (048) 716-13-01.
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