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В Україну ввезли небезпечну зелену каву із пестицидами — Держпродспоживслужба

В Україну ввезли небезпечну зелену каву із пестицидами — Держпродспоживслужба

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У зеленій каві, що експортувалась з Німеччини, виявили небезпечну кількість пестициду Хлорпірифосу. Про це із посиланням на дані Європейської системи швидкого оповіщення про харчові продукти й корми (RASFF) повідомили в Держпродспоживслужбі Полтавщини, передає УНН.

Цитата

“Через систему швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів (RASFF) надійшло повідомлення від 10 жовтня 2023 року № 2023.6874 стосовно виявлення хлорпірифосу в органічній зеленій каві (походженням з Гондурасу), що експортувалась з Німеччини (відправник: Rehm & Benecke Coffee GmbH & Co., Hamburg) до України (отримувач: ТОВ „Кофітон“, вул. Ломоносова 75 а, м. Київ, 03189)”, — повідомили у Держслужбі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Деталі

Людей закликають бути обережними й у разі виявлення кави “Rehm & Benecke Coffee GmbH & Co.” закликають звертатись на гарячу лінію Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини:

тел. (0532) 56-99-63.

Або ж повідомляти про небезпечну каву Головному управлінню Держпродспоживслужби в Полтавській області:
тел. (0532) 60-66-47, e-mail: [email protected], тел.

Довідково

Хлорпірифос — речовина фосфорорганічної групи, є основою для виробництва багатьох пестицидів.

Незначні дози хлорпірифосу, які нещодавно вважались умовно безпечними — можуть мати негативний вплив на здоров’я людей. Зокрема, цей пестицид здатен викликати гострі порушення роботи центральної нервової системи. А як наслідок, головні болі, втрату свідомості, судоми й навіть ввести людину у стан коми.

Зелену каву ніколи не обсмажують, відтак, аби вона відповідала санітарним нормам, та могла пройти перевірку на кордоні, при імпорті, її обробляють газами-пестицидами. Зокрема, й хлорпірифосом, про який мова йде вище. Цей пестицид запобігає розмноженню шкідників у зерні.

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Обробка проводить наступним чином: каву насипають в полотняні мішки, які загортають у целофан. Після цього їх наповнюють газом із пестицидами. Все це відстоюють від двох до чотирьох діб (залежить від типу та обсягу продукції).

Зазвичай у процесі обсмажування частки шкідливого газу випаровуються із зерна під дією високих температур. Необсмажена зелена кава, відповідно, такої додаткової обробки позбавлена.

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