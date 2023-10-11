В Украину ввезли опасный зеленый кофе с пестицидами — Госпродпотребслужба
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В экспортированном из Германии зеленом кофе обнаружили опасное количество пестицида Хлорпирифоса. Об этом со ссылкой на данные Европейской системы быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (RASFF) сообщили в Госпродпотребслужбе Полтавщины, передает УНН.
Цитата
“Через систему быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов (RASFF) поступило сообщение от 10 октября 2023 года № 2023.6874 об обнаружении хлорпирифоса в органическом зеленом кофе (происхождением из Гондураса), который экспортировался из Германии (отправитель: Rehm & Benecke Coffee GmbH & Co, Hamburg) в Украину (получатель: ООО „Кофитон“, ул. Ломоносова 75 а, г. Киев, 03189)”, — сообщили в Госслужбе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Детали
Людей призывают быть осторожными и в случае обнаружения кофе “Rehm & Benecke Coffee GmbH & Co.” призывают обращаться на горячую линию Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины:
тел. (0532) 56-99-63.
Или же сообщать об опасном кофе Главному управлению Госпродпотребслужбы в Полтавской области:
тел. (0532) 60-66-47, e-mail: [email protected], тел.
Справочно
Хлорпирифос — вещество фосфорорганической группы, является основой для производства многих пестицидов.
Незначительные дозы хлорпирифоса, которые недавно считались условно безопасными — могут иметь негативное влияние на здоровье людей. В частности, этот пестицид способен вызвать острые нарушения работы центральной нервной системы. А как следствие, головные боли, потерю сознания, судороги и даже ввести человека в состояние комы.
Зеленый кофе никогда не обжаривают, поэтому, чтобы он соответствовал санитарным нормам, и мог пройти проверку на границе, при импорте, его обрабатывают газами-пестицидами. В частности, и хлорпирифосом, о котором речь идет выше. Этот пестицид предотвращает размножение вредителей в зерне.
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Обработка проводит следующим образом: кофе насыпают в полотняные мешки, которые заворачивают в целлофан. После этого их наполняют газом с пестицидами. Все это отстаивают от двух до четырех суток (зависит от типа и объема продукции).
Обычно, в процессе обжарки частицы вредного газа испаряются из зерна под действием высоких температур. Не обжаренный зеленый кофе, соответственно, такой дополнительной обработки лишен.