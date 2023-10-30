У партії українського чорносливу, який планували відправити до Польщі, виявили пестициди
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У сушених сливах, які експортували з України до Польщі, виявили пестициди, що ймовірно, можуть викликати рак. Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що Головне управління отримало інформаційне повідомлення системи швидкого оповіщення по харчових продуктах та кормах (RASFF) від 25 жовтня 2023 року №2023.7255 щодо виявлення небезпечних речовин біфентрин і новалурон у сушених сливах. Ці речовини є пестицидами третього класу небезпеки для людини та, ймовірно, можуть викликати рак.
Сливи, в яких виявили сполуки, експортувались з України до Польщі. Відправляла їх одеська компанія ТОВ «МОДЕСТ АГРО», а у Польщі мала отримати компанія «MATEKO».
У разі виявлення вказаного вантажу в обігу необхідно сповістити Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області: м. Одеса, вул. 7-а Пересипська, 6, тел.: (048) 716-13-01.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україну ввезли небезпечну зелену каву із пестицидами — Держпродспоживслужба