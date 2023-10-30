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У партії українського чорносливу, який планували відправити до Польщі, виявили пестициди

Київ • УНН

 • 45882 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У сушених сливах, які експортували з України до Польщі, виявили пестициди, що ймовірно, можуть викликати рак. Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області, пише УНН.

У партії українського чорносливу, який планували відправити до Польщі, виявили пестициди

Деталі

Зазначається, що Головне управління отримало інформаційне повідомлення системи швидкого оповіщення по харчових продуктах та кормах (RASFF) від 25 жовтня 2023 року №2023.7255 щодо виявлення небезпечних речовин біфентрин і новалурон у сушених сливах. Ці речовини є пестицидами третього класу небезпеки для людини та, ймовірно, можуть викликати рак.

Сливи, в яких виявили сполуки, експортувались з України до Польщі. Відправляла їх одеська компанія ТОВ «МОДЕСТ АГРО», а у Польщі мала отримати компанія «MATEKO».

У разі виявлення вказаного вантажу в обігу необхідно сповістити Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області: м. Одеса, вул. 7-а Пересипська, 6, тел.: (048) 716-13-01.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україну ввезли небезпечну зелену каву із пестицидами — Держпродспоживслужба

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