В парламенте оценили уровень продовольственной безопасности Украины

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Украина на 90% обеспечена продуктами питания собственного производства. Об этом УНН сообщил и.о. председателя аграрного комитета ВРУ Александр Бакуменко.

Он отметил, что за последние 20 лет Украина лишилась статуса импортозависимой страны и стала наращивать экспорт собственных товаров.

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"Украина сегодня на 90% обеспечена продуктами питания собственного производства. Исключение составляет импорт, который необходим для широты ассортиментного ряда.

И если в начале 2000-х годов наша страна импортировала очень большое количество продуктов питания, включая мясо, курятину, яйца и молочные продукты, то сегодня Украина их экспортирует. Поэтому население Украины может быть спокойным, продуктов хватит на всех", - сказал он.

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Наряду с этим, в Украине недостаточный уровень потребления продуктов животноводства, сообщил Бакуменко.

"Уровень потребления продуктов животноводства на одного жителя в Украине уступает аналогичному потреблению в ведущих странах мира и является меньшим по сравнению с рекомендованными физиологическими нормами, но это не связано с объемами производства. Это связано с низкой покупательной способностью населения.

Нам нужно решать такие социальные вопросы, в частности путем наращивания объемов производства, увеличения экспорта продукции с добавленной стоимостью, что позволит увеличить занятость населения, поступления налогов в бюджет и обеспечит рост ВВП", - пояснил он.

Напомним, украинский производитель курятины "МХП" планирует увеличить производство до уровня мировых гигантов Brasil Foods и Tyson.

Ранее УНН сообщал, что в октябре подешевели свинина и курятина - самое популярное мясо среди украинцев.

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