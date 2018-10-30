Українська курятина в ТОП-3 у ЄС

Таким чином Україна втримала третє місце серед світових експортерів м'яса птиці до країн ЄС. При цьому, лише за рік Україні вдалося збільшити ці показники експорту майже на 70%.

Випереджають Україну Таїланд і Бразилія. З початку року країни експортували 203 тис. тонн і 186 тис. тонн м'яса птиці відповідно. Зростання експорту таїландської курятини до ЄС становило 12,9%, бразильської - впало на 34,1%.

Нагадаємо, Україна у цьому році також потрапила до ТОП-10 найбільших постачальників курятини у світі.

Такий прорив України, природно, стурбував країни-конкуренти, говорить виконавчий директор компанії "Миронівський хлібопродукт" - найбільший експортер України - Юрій Косюк. Утім, збавляти обороти у “МХП” не збираються і обіцяють вирівняти позиції зі світовими гігантами.

"Ми станемо європейськими (еквівалентами) Brasil Foods або Tyson", - заявили в “МХП” британському Financial Times.

Водночас профільні експерти характеризують такі досягнення України і національних виробників як диво, адже економічного пояснення цьому немає, стверджують вони. Річ у тім, що держпідтримка фермерів у ЄС набагато більша, ніж в Україні.

"Якщо подивитися на наш аграрний сектор не зсередини країни, а збоку - він виглядає як диво. Тому що ми з вами умудряємося конкурувати та заробляти, попри те, що у нас держпідтримка дорівнює практично нулю, а у країнах-конкурентах держпідтримка на гектар становить 500 євро", - відзначає заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов.