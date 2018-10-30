Українська курятина в ТОП-3 у ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. За вісім місяців поточного року Україна експортувала 85,4 тис. тонн м'яса птиці до країн ЄС, передає УНН з посиланням на статистичну звітність Європейської комісії.
Таким чином Україна втримала третє місце серед світових експортерів м'яса птиці до країн ЄС. При цьому, лише за рік Україні вдалося збільшити ці показники експорту майже на 70%.
Випереджають Україну Таїланд і Бразилія. З початку року країни експортували 203 тис. тонн і 186 тис. тонн м'яса птиці відповідно. Зростання експорту таїландської курятини до ЄС становило 12,9%, бразильської - впало на 34,1%.
Нагадаємо, Україна у цьому році також потрапила до ТОП-10 найбільших постачальників курятини у світі.
Такий прорив України, природно, стурбував країни-конкуренти, говорить виконавчий директор компанії "Миронівський хлібопродукт" - найбільший експортер України - Юрій Косюк. Утім, збавляти обороти у “МХП” не збираються і обіцяють вирівняти позиції зі світовими гігантами.
"Ми станемо європейськими (еквівалентами) Brasil Foods або Tyson", - заявили в “МХП” британському Financial Times.
Водночас профільні експерти характеризують такі досягнення України і національних виробників як диво, адже економічного пояснення цьому немає, стверджують вони. Річ у тім, що держпідтримка фермерів у ЄС набагато більша, ніж в Україні.
"Якщо подивитися на наш аграрний сектор не зсередини країни, а збоку - він виглядає як диво. Тому що ми з вами умудряємося конкурувати та заробляти, попри те, що у нас держпідтримка дорівнює практично нулю, а у країнах-конкурентах держпідтримка на гектар становить 500 євро", - відзначає заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов.