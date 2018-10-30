Украинская курятина в ТОП-3 в ЕС

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КИЕВ. 30 октября. УНН. За восемь месяцев текущего года Украина экспортировала 85,4 тыс. тонн мяса птицы в страны ЕС, передает УНН со ссылкой на статистическую отчетность Европейской комиссии.

Таким образом Украина удержала третье место среди мировых экспортеров мяса птицы в страны ЕС. При этом, только за год Украине удалось увеличить эти показатели экспорта почти на 70%.

Опережают Украину Таиланд и Бразилия. С начала года страны экспортировали 203 тыс. тонн и 186 тыс. тонн мяса птицы соответственно. Рост экспорта таиландской курятины в ЕС составил 12,9%, бразильской - упало на 34,1%.

Напомним, Украина в этом году также попала в ТОП-10 крупнейших поставщиков курятины в мире.

Такой прорыв Украины, естественно, обеспокоил страны-конкуренты, говорит исполнительный директор компании "Мироновский хлебопродукт" - крупнейший экспортер Украины - Юрий Косюк. Впрочем, сбавлять обороты в "МХП" не собираются и обещают выровнять позиции с мировыми гигантами.

"Мы станем европейскими (эквивалентами) Brasil Foods или Tyson", - заявили в "МХП" британскому Financial Times.

В то же время профильные эксперты характеризуют следующие достижения Украины и национальных производителей как чудо, ведь экономического объяснения этому нет, утверждают они. Дело в том, что господдержка фермеров в ЕС намного больше, чем в Украине.

"Если посмотреть на наш аграрный сектор не изнутри страны, а сбоку - он выглядит как чудо. Потому что мы с вами умудряемся конкурировать и зарабатывать, несмотря на то, что у нас господдержка равна практически нулю, а в странах-конкурентах господдержка на гектар составляет 500 евро", - отмечает заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов.

Украинские Национальные Новости

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