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Украинский сектор АПК продемонстрировал невозможное – Аграрный совет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. То, что сейчас демонстрирует Украина на мировых рынках в части торговли товарами АПК, больше похоже на чудо. Об этом в комментарии УНН заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов.

Он отмечает, что в условиях мизерной господдержки Украина не только умудряется конкурировать с другими странами, но еще и как-то зарабатывать.

“Если посмотреть на наш аграрный сектор не изнутри страны, а со стороны — он выглядит как чудо. Потому как мы с вами умудряемся конкурировать и зарабатывать, несмотря на то, что у нас господдержка равна практически нулю, а в странах-конкурентах господдержка на гектар составляет 500 евро”, — сказал Соколов.

В денежном эквиваленте и по украинским меркам — это должно быть 15 млрд евро ежегодно, пояснил он.

“У нас с вами только тех земель, которые официально пахотные, — примерно 30 млн га (всего сельхозземель 42 млн га). Если мы умножим 30 млн гектар на 500 евро — мы получим 15 млрд евро. Это половина всего бюджета страны на год. У нас такая господдержка невозможна.

Но мы с такой господдержкой, которая в сотни раз меньше, чем в странах ЕС, еще умудряемся как-то бороться с конкурентами на внешних рынках”, — подчеркнул Соколов.

Подробнее о том, чего хотят аграрии, читайте тут.

Напомним, за последнее время Украина вырвалась в топ-10 мировых лидеров по поставкам курятины, увеличив в 2018 году объём экспорта на 15% и заработав 381,1 млн долл.

Такое положение дел природно не устраивает страны-конкуренты, говорит Юрий Косюк, исполнительный директор крупнейшего экспортера курятины Украины “Мироновский хлебопродукт”, но тут же отмечает, что компания при этом не намерена снижать обороты.

“Мы станем европейскими (эквивалентами) Brasil Foods или Tyson”, — обещают в МХП, несмотря на урезание госдотаций компании.

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