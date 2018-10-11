Український сектор АПК продемонстрував неможливе - Аграрна рада

Він зазначає, що в умовах мізерної держпідтримки Україна не тільки примудряється конкурувати з іншими країнами, але ще і якось заробляти.

"Якщо подивитися на наш аграрний сектор не зсередини країни, а з боку - він виглядає як диво. Оскільки ми з вами примудряємося конкурувати і заробляти, незважаючи на те, що у нас держпідтримка дорівнює практично нулю, а в країнах-конкурентах держпідтримка на гектар становить 500 євро", - сказав Соколов.

У грошовому еквіваленті і за українськими мірками - це повинно бути 15 млрд євро щорічно, пояснив він.

"У нас з вами тільки тих земель, які офіційно орні, - приблизно 30 млн га (всього сільгоспземель 42 млн га). Якщо ми помножимо 30 млн гектар на 500 євро - ми отримаємо 15 млрд євро. Це половина всього бюджету країни на рік. У нас така держпідтримка неможлива.

Але ми з такою держпідтримкою, яка в сотні разів менше, ніж в країнах ЄС, ще примудряємося якось боротися з конкурентами на зовнішніх ринках", - підкреслив Соколов.

Детальніше про те, чого хочуть аграрії, читайте тут.

Нагадаємо, за останній час Україна вирвалася в топ-10 світових лідерів з поставок курятини, збільшивши в 2018 році обсяг експорту на 15% і заробивши 381,1 млн дол.

Такий стан справ природно не влаштовує країни-конкуренти, говорить Юрій Косюк, виконавчий директор найбільшого експортера курятини України "Миронівський хлібопродукт", але тут же зазначає, що компанія при цьому не має наміру знижувати оберти.

"Ми станемо європейськими (еквівалентами) Brasil Foods або Tyson", - обіцяють в МХП, незважаючи на урізання держдотацій компанії.