У парламенті оцінили рівень продуктової безпеки України

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Україна на 90% забезпечена продуктами харчування власного виробництва. Про це УНН повідомив в.о. голови аграрного комітету ВРУ Олександр Бакуменко.

Він зазначив, що за останні 20 років Україна позбулася статусу імпортозалежної країни і стала нарощувати експорт власних товарів.

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"Україна сьогодні на 90% забезпечена продуктами харчування власного виробництва. Виняток становить імпорт, який необхідний для широти асортиментного ряду.

І якщо на початку 2000-х років наша країна імпортувала дуже велику кількість продуктів харчування, включаючи м'ясо, курятину, яйця і молочні продукти, то сьогодні Україна їх експортує. Тому населення України може бути спокійним, продуктів вистачить на всіх", - сказав він.

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Поряд з цим, в Україні недостатній рівень споживання продуктів тваринництва, повідомив Бакуменко.

"Рівень споживання продуктів тваринництва на одного жителя в Україні поступається аналогічному споживанню у провідних країнах світу і є меншим у порівнянні з рекомендованими фізіологічними нормами, але це не пов'язано з обсягами виробництва. Це пов'язано з низькою купівельною спроможністю населення.

Нам потрібно вирішувати такі соціальні питання, зокрема шляхом нарощування обсягів виробництва, збільшення експорту продукції з доданою вартістю, що дозволить збільшити зайнятість населення, надходження податків до бюджету і забезпечить зростання ВВП", - пояснив він.

Нагадаємо, український виробник курятини “МХП” планує збільшити виробництво до рівня світових гігантів Brasil Foods і Tyson. 

Раніше УНН повідомляв, що у жовтні подешевшали свинина та курятина - найпопулярніше м’ясо серед українців. 

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