У парламенті оцінили рівень продуктової безпеки України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Україна на 90% забезпечена продуктами харчування власного виробництва. Про це УНН повідомив в.о. голови аграрного комітету ВРУ Олександр Бакуменко.
Він зазначив, що за останні 20 років Україна позбулася статусу імпортозалежної країни і стала нарощувати експорт власних товарів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українська курятина в ТОП-3 у ЄС
"Україна сьогодні на 90% забезпечена продуктами харчування власного виробництва. Виняток становить імпорт, який необхідний для широти асортиментного ряду.
І якщо на початку 2000-х років наша країна імпортувала дуже велику кількість продуктів харчування, включаючи м'ясо, курятину, яйця і молочні продукти, то сьогодні Україна їх експортує. Тому населення України може бути спокійним, продуктів вистачить на всіх", - сказав він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні може з'явиться найбільша птахофабрика в світі
Поряд з цим, в Україні недостатній рівень споживання продуктів тваринництва, повідомив Бакуменко.
"Рівень споживання продуктів тваринництва на одного жителя в Україні поступається аналогічному споживанню у провідних країнах світу і є меншим у порівнянні з рекомендованими фізіологічними нормами, але це не пов'язано з обсягами виробництва. Це пов'язано з низькою купівельною спроможністю населення.
Нам потрібно вирішувати такі соціальні питання, зокрема шляхом нарощування обсягів виробництва, збільшення експорту продукції з доданою вартістю, що дозволить збільшити зайнятість населення, надходження податків до бюджету і забезпечить зростання ВВП", - пояснив він.
Нагадаємо, український виробник курятини “МХП” планує збільшити виробництво до рівня світових гігантів Brasil Foods і Tyson.
Раніше УНН повідомляв, що у жовтні подешевшали свинина та курятина - найпопулярніше м’ясо серед українців.