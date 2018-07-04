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В Україні може з'явиться найбільша птахофабрика в світі

В Україні може з'явиться найбільша птахофабрика в світі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Вінницька птахофабрика через півроку може стати найбільшою в світі. Про це повідомив її директор Ігор Лещенко, передає УНН з посиланням на сайт Асоціації птахівників.

"1 липня ми відкрили другу лінію виробництва. Через півроку ми плануємо стати найбільшою птахофабрикою в ​​світі", - сказав він.

За його словами, на даний момент у комплексу найбільший в світі інкубатор. За один день птахофабрика переробляє 0,5 млн тонн птиці.

На підприємстві працюють 6 тис. співробітників. В даний час вирощуванням птиці займаються 14 бригад, ще 3 планують додати.

Нагадаємо, Вінницька птахофабрика входить до складу агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" - одного з лідерів виробництва курятини в Європі і найбільшого в Україні експортера цієї продукції за кордон.

Раніше УНН повідомляв, що Україна увійшла в ТОП-10 світових лідерів з експорту курятини.

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