В Украине может появится крупнейшая птицефабрика в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Винницкая птицефабрика через полгода может стать крупнейшей в мире. Об этом сообщил ее директор Игорь Лещенко, передает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации птицеводов.
“1 июля мы открыли вторую линию производства. Через полгода мы планируем стать наибольшей птицефабрикой в мире”, — сказал он.
По его словам, на данный момент у комплекса крупнейший в мире инкубатор. За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн тонн птицы.
На предприятии работают 6 тыс. сотрудников. В настоящее время выращиванием птицы занимаются 14 бригад, еще 3 планируют добавить.
Напомним, Винницкая птицефабрика входит в состав агрохолдинга “Мироновский хлебопродукт” — одного из лидеров производства курятины в Европе и крупнейшего в Украине экспортера этой продукции заграницу.
Ранее УНН сообщал, что Украина вошла в ТОП-10 мировых лидеров по экспорту курятины.