Українці вибирають два види м'яса - асоціація

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Курятина і свинина займають найбільш вагому частку в структурі споживання м'яса українцями. Про це повідомляє Асоціація птахівників, передає УНН.

За їхніми даними, частка м’яса птиці (здебільшого курятина) становить — 49%, свинина — 40%, на інші види м’яса припадає лише 11%.

З попитом зростає і виробництво м’яса птиці. За перші 9 місяців поточного року воно збільшилося на 4,3%.

Усього ж за цей період в Україні вироблено 1 млн 600 тис. тонн різного м’яса, що на 5 тис. тонн більше, ніж у минулому році.

Крім виробництва, зріс і експорт м’ясних продуктів — на 26 тис. тонн до 294 тис. тонн в цілому.

“Ключовою позицією вітчизняного експорту є м’ясо птиці, частка якого становить 83% або 244 тис. тонн. Порівняно з минулим роком експорт м’яса птиці збільшився на 15,1%. Найбільшим попитом українське м’ясо користується сьогодні в Нідерландах, Іраку, Словаччині та Азербайджані”, — повідомили в Асоціації.

Як уже повідомляв УНН, найбільший виробник і експортер української курятини “МХП” прагне стати аналогом гігантів Brasil Foods і Tyson. Про це британському виданню Financial Times повідомив виконавчий директор Юрій Косюк.

У липні цього року “МХП” запустив другу лінію виробництва на Вінницькій птахофабриці, заявивши, що через півроку вона стане найбільшою птахофабрикою у ​​світі.

Сьогодні Україна в ТОП-10 світових постачальників курятини і в ТОП-3 — в країнах ЄС.

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