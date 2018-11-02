Українці вибирають два види м'яса - асоціація
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Курятина і свинина займають найбільш вагому частку в структурі споживання м'яса українцями. Про це повідомляє Асоціація птахівників, передає УНН.
За їхніми даними, частка м’яса птиці (здебільшого курятина) становить — 49%, свинина — 40%, на інші види м’яса припадає лише 11%.
З попитом зростає і виробництво м’яса птиці. За перші 9 місяців поточного року воно збільшилося на 4,3%.
Усього ж за цей період в Україні вироблено 1 млн 600 тис. тонн різного м’яса, що на 5 тис. тонн більше, ніж у минулому році.
Крім виробництва, зріс і експорт м’ясних продуктів — на 26 тис. тонн до 294 тис. тонн в цілому.
“Ключовою позицією вітчизняного експорту є м’ясо птиці, частка якого становить 83% або 244 тис. тонн. Порівняно з минулим роком експорт м’яса птиці збільшився на 15,1%. Найбільшим попитом українське м’ясо користується сьогодні в Нідерландах, Іраку, Словаччині та Азербайджані”, — повідомили в Асоціації.
Як уже повідомляв УНН, найбільший виробник і експортер української курятини “МХП” прагне стати аналогом гігантів Brasil Foods і Tyson. Про це британському виданню Financial Times повідомив виконавчий директор Юрій Косюк.
У липні цього року “МХП” запустив другу лінію виробництва на Вінницькій птахофабриці, заявивши, що через півроку вона стане найбільшою птахофабрикою у світі.
Сьогодні Україна в ТОП-10 світових постачальників курятини і в ТОП-3 — в країнах ЄС.